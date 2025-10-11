Mısır, savaşı bitirecek zirvenin tarihini açıkladı: 20'den fazla lider katılacak
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Gazze'de 2 yıldır süren savaşı sona erdirecek anlaşmanın imzalanacağı zirvenin Pazartesi günü Şarm eş-Şeyh kentinde yapılacağını açıkladı. Düzenlenecek zirveye 20'den fazla ülkenin lideri katılacak.
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Şarm el-Şeyh'te Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin bir zirve düzenleneceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, zirveye ABD Başkanı Donald Trump dâhil, 20'den fazla ülkenin liderinin katılacağı bildirildi. En son Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirveye katılacağı açıklanmıştı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla devreye girdiği açıklanmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.