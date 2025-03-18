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Mısır: Süveyş Kanalı gelirinden aylık 800 milyon dolar kayba uğradık

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "bölgedeki durum" nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirinden aylık yaklaşık 800 milyon dolar kayba uğradığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Mısır: Süveyş Kanalı gelirinden aylık 800 milyon dolar kayba uğradık
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, çok sayıda yetkiliyle Mısır ordusunun her yıl düzenlediği iftara katıldı.

Orta Doğu bölgesi ve dünyanın zor koşullardan geçtiğini belirten Sisi, "Mısır, son 15 yılda, tüm dünyayı da etkileyen ekonomik krizler dahil olmak üzere karşılaştığı zorluklara rağmen istikrarlı ve bilinçli bir şekilde ilerlemeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Süveyş Kanalı gelirinden aylık 800 milyon dolar kayıp

Mısır Cumhurbaşkanı, "Bölgedeki durum nedeniyle Süveyş Kanalı gelirlerinde aylık yaklaşık 800 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen kayıp meydana geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin olumlu göstergelere tanık olduğunu aktaran Sisi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yakın zamanda Mısır'a yapılacak ödemeyi onayladığını hatırlattı.

Mısır, Kızıl Deniz ve Bab'ul Mendeb Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin Süveyş Kanalı'ndaki hareketliliği ve küresel ticaretin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini duyurmuş, kanal gelirinin 2024'te 7 milyar dolar kayba uğradığını açıklamıştı.

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