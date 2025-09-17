Mısır’da 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu

  1. Ekonomim
Mısır Eski Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'deki Mısır Müzesi'nin restorasyon laboratuvarından 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğunu açıkladı.

Mısır’da envanter kontrolü sırasında 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğunu ortaya çıktı. Mısır Eski Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'deki Mısır Müzesi'nin restorasyon laboratuvarından 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğunu ifade ederek, bileziğin en son ne zaman görüldüğünü belirtmedi.


Mısır basını, söz konusu altın bileziğin Mısır'ın 21. Hanedanlığı'nın (MÖ 1070-945) firavunu Amenemope'nin hükümdarlığı dönemine ait olduğunu ifade ederek, altın bileziğin gelecek ayın sonunda İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan "Firavunların Hazineleri" sergisi öncesinde yapılan envanter kontrolü sırasında kaybolduğunun tespit edildiğini bildirdi.

