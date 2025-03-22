  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mısır’da Filistin yalanlaması!
Takip Et

Mısır’da Filistin yalanlaması!

Mısır, 500 bin Filistinliyi ülkeye kabul edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mısır’da Filistin yalanlaması!
Takip Et

Mısır Devlet Enformasyon Servisi, Gazze Şeridi'nden 500 bin Filistinliyi Kuzey Sina'da belirlenen bir bölgeye geçici olarak yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki İsrail iddialarını şiddetle yalanladı.

Mısır’dan İsrail medyasının iddialarına yanıt geldi. Mısır Devlet Enformasyon Servisi, Kahire hükümetinin Gazze Şeridi'nden 500 bin Filistinliyi Kuzey Sina'da belirlenen bir bölgeye geçici olarak yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki İsrail iddialarını şiddetle yalanladı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların kategorik olarak reddedildiği ve tamamen temelsiz olduğu belirtilirken, Mısır'ın Filistin meselesine ilişkin uzun süredir devam eden ve değişmeyen duruşuyla da çeliştiği ifade edildi.

"Mısır'ın tutumu en başından beri nettir ve değişmemiştir"

Açıklamada, Mısır'ın, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik askeri harekatının başlamasından bu yana, özellikle Mısır topraklarında Filistinlilerin zorla ya da gönüllü olarak yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi sürekli olarak reddettiği vurgulandı. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin sadece Filistin davasının tasfiyesi anlamına gelmeyeceği, aynı zamanda Mısır'ın ulusal güvenliğine doğrudan ve yakın bir tehdit oluşturacağı bildirilen açıklamada, "Mısır'ın bu konudaki kesin ve ilkeli tutumu en başından beri nettir ve değişmemiştir" denildi. Ayrıca bu tür planların Mısır’ın Filistin'in egemenliğini ve haklarını destekleme yönündeki politikaları ve taahhütleriyle tamamen tutarsız olduğunun altı çizildi.

İsrail medyasında, Mısır'ın Filistinlilerin toplu olarak yer değiştirmesi için hazırlıklar yaptığı ve bu konunun Arap dünyası içinde konuşulduğu iddia edilmişti.

BM Özel Raportörü Albanese, Filistin'e destek çağrısında bulunduBM Özel Raportörü Albanese, Filistin'e destek çağrısında bulunduDünya

 

Dünya
Hamas: Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni yıkan İsrail uluslararası mahkemelerde yargılansın
Hamas: Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni yıkan İsrail uluslararası mahkemelerde yargılansın
Fransa’nın kredi notu baskı altında: Görünüm negatif
Fransa’nın kredi notu baskı altında: Görünüm negatif
Trump, birçok ismin güvenlik iznini iptal etti: Aralarında Kamala Harris ve Hillary Clinton da var
Trump, birçok ismin güvenlik iznini iptal etti: Aralarında Kamala Harris ve Hillary Clinton da var
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 5 Filistinli hayatını kaybetti
Meksika'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto!
Meksika'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto!
ABD Tarım Bakanı açıkladı: Türkiye'den yumurta ithal ettik
ABD Tarım Bakanı açıkladı: Türkiye'den yumurta ithal ettik