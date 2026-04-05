Mısır, enerji maliyetlerindeki küresel artış ve arz güvenliğini sağlama ihtiyacı nedeniyle bazı elektrik tüketim tarifelerinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.

Mısır'da küresel enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı elektrik tarifelerine zam yapıldı
Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, nisan ayı itibarıyla bazı ticari ve konut elektrik tüketim tarifelerinde ortalama yüzde 16 ile 20 arasında değişen artış yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, düşük elektrik tüketimi olan grupların çoğunlukla zamdan muaf tutulduğu, artışın ağırlıklı olarak yüksek tüketimli kullanıcılar ile ticari aboneleri kapsadığı ifade edildi.

Bakanlık, bu düzenlemenin enerji maliyetlerindeki küresel artış ve ülkenin enerji arz güvenliğini sağlama ihtiyacından kaynaklandığını belirtti.

