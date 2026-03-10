Mısır'da petrol ve doğal gaz ürünlerine zam yapıldı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını takip eden süreçte İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol ve doğal gaz tesislerini hedef alan misilleme operasyonları, enerji güvenliğini dünya genelinde tehlikeye attı.

Orta Doğu'daki askeri ve siyasi gelişmelerin küresel enerji piyasaları üzerindeki doğrudan etkisi, ithalat ve yerli üretim maliyetlerinde ciddi yükselişlerin yaşanmasına zemin hazırladı.

Geniş kapsamlı bir fiyat artışına gidildi

Hürmüz Boğazı gibi kritik deniz nakliye güzergahlarında yaşanan aksamalar, enerji sevkiyatındaki maliyet baskısını artırarak Mısır'ın yeni fiyat düzenlemelerine gitmesine neden oldu.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler çerçevesinde, ülke genelinde enerji kalemlerine yönelik geniş kapsamlı bir fiyat artışına gidildi.

Akaryakıt ürünlerinden mutfak gazına kadar yansıyan bu artışlar, doğrudan halkın enerji giderlerini etkileyen seviyelere ulaştı.