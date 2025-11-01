Mısır’da tarih yeniden canlandı: Tutankhamun’un mezarı Mısır’ın dev arkeoloji müzesinde ilk kez sergileniyor

Mısır, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak nitelendirilen GEM'i açtı. Ülkenin yaklaşık 7 bin yıllık tarihine ait yüz bine yakın eseri barındıran müzenin kurulması diğer ülkelerde bulunan önemli Mısır antikalarının iade edilmesi taleplerini güçlendirebilir.

T24'ün haberine göre, bu antikalar arasında British Museum'da sergilenen ünlü Rosetta Taşı da bulunuyor.

Tutankhamun’un mezarı, ilk kez gün yüzüne çıkıyor

GEM'in en önemli cazibe merkezi, İngiliz Mısırbilimci Howard Carter tarafından keşfedilmesinden bu yana ilk kez bir arada sergilenen çocuk kral Tutankhamun'un bozulmamış mezarının tüm içeriği olacak. Bu içerik, Tutankhamun'un muhteşem altın maskesi, tahtı ve savaş arabalarını da içeriyor.

1922'de mezarın keşfedilmesinden bu yana, mezarın içinde bulunan toplam 5 bin 500'den fazla parçadan yaklaşık 1800'ü sergileniyordu.

Yıllık ziyaretçi sayısının 8 milyona ulaşması bekleniyor

Yaklaşık 1,2 milyar dolar maliyetli devasa müze kompleksinin, bölgesel krizlerden etkilenen Mısır turizmine büyük bir ivme kazandırarak yılda 8 milyon ziyaretçi çekmesi bekleniyor.