  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mısır’da tarih yeniden canlandı: Tutankhamun’un mezarı Mısır’ın dev arkeoloji müzesinde ilk kez sergileniyor
Takip Et

Mısır’da tarih yeniden canlandı: Tutankhamun’un mezarı Mısır’ın dev arkeoloji müzesinde ilk kez sergileniyor

Büyük Mısır Müzesi (GEM), dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanıyla kapılarını açtı. 70 futbol sahası büyüklüğündeki müze, ülkenin yaklaşık yedi bin yıllık tarihini yansıtan 100 bine yakın eseri bünyesinde barındırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mısır’da tarih yeniden canlandı: Tutankhamun’un mezarı Mısır’ın dev arkeoloji müzesinde ilk kez sergileniyor
Takip Et

Mısır, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olarak nitelendirilen GEM'i açtı. Ülkenin yaklaşık 7 bin yıllık tarihine ait yüz bine yakın eseri barındıran müzenin kurulması diğer ülkelerde bulunan önemli Mısır antikalarının iade edilmesi taleplerini güçlendirebilir. 

T24'ün haberine göre, bu antikalar arasında British Museum'da sergilenen ünlü Rosetta Taşı da bulunuyor.

Tutankhamun’un mezarı, ilk kez gün yüzüne çıkıyor

GEM'in en önemli cazibe merkezi, İngiliz Mısırbilimci Howard Carter tarafından keşfedilmesinden bu yana ilk kez bir arada sergilenen çocuk kral Tutankhamun'un bozulmamış mezarının tüm içeriği olacak. Bu içerik, Tutankhamun'un muhteşem altın maskesi, tahtı ve savaş arabalarını da içeriyor.

1922'de mezarın keşfedilmesinden bu yana, mezarın içinde bulunan toplam 5 bin 500'den fazla parçadan yaklaşık 1800'ü sergileniyordu. 

Yıllık ziyaretçi sayısının 8 milyona ulaşması bekleniyor

Yaklaşık 1,2 milyar dolar maliyetli devasa müze kompleksinin, bölgesel krizlerden etkilenen Mısır turizmine büyük bir ivme kazandırarak yılda 8 milyon ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Adana’da portakal bereketi: Hasat başladı, 360 bin ton rekolte bekleniyorAdana’da portakal bereketi: Hasat başladı, 360 bin ton rekolte bekleniyorEkonomi
ABD, Suriye’ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını destekliyorABD, Suriye’ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını destekliyorDünya

 

Dünya
Birleşmiş Milletler, bütçe açığı ve yardım kesintileri nedeniyle derin bir mali kriz yaşıyor
Birleşmiş Milletler, bütçe açığı ve yardım kesintileri nedeniyle derin bir mali kriz yaşıyor
Trump: Kanada Başbakanı Carney reklam için özür diledi
Trump: Kanada Başbakanı Carney reklam için özür diledi
Trump: Venezuela'ya saldırmayı düşünmüyoruz
Trump: Venezuela'ya saldırmayı düşünmüyoruz
2008 krizini bilen ‘Büyük Açık’ın kahramanı Burry’den yeni uyarı: Balonlar büyüyor!
2008 krizini bilen Micheal Burry’den yeni uyarı: Balonlar büyüyor!
Dünya tehlikeli eşiğe yaklaştı: 34 göstergenin 22’si tarihi zirvede
Dünya tehlikeli eşiğe yaklaştı: 34 göstergenin 22’si tarihi zirvede
ABD, Suriye’ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını destekliyor
ABD, Suriye’ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılmasını destekliyor