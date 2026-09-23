Mısır'dan İsrail'e net mesaj: O şart gerçekleşmeden bölgesel barış imkansız

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında diplomatik görüşmelerini sürdüren Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, bölgesel krizler ve Filistin meselesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Mısırlı Bakan, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için temel şartın işgal politikalarının sonlandırılması olduğunu dile getirdi.

Bölgesel istikrarın anahtarı Filistin meselesinin çözümüdür

Ortadoğu'da devam eden gerilimin ve güvenlik risklerinin ana kaynağına dikkat çeken Abdelatty, Filistin halkının meşru hakları teslim edilmeden ve bağımsız devlet yapısı tanınmadan bölgesel bir huzur ortamının inşa edilemeyeceğini belirtti.

Uluslararası topluma adil yaklaşım çağrısı yapıldı

Görüşmelerde uluslararası aktörlerin üstlenmesi gereken sorumluluklara da değinen Mısır Dışişleri Bakanı, küresel güçlerin adil bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu. Abdelatty, İsrail'in işgalci tutumuna karşı uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerin eksiksiz uygulanması gerektiğinin altını çizdi.