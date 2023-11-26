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Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan gemi Ege'de battı

Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisi battı. Geminin Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıdığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan gemi Ege'de battı
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Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

Ada'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.

Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.

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