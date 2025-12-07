Mısır'dan sert tepki: İsrail'in Suriye'ye yönelik tüm saldırılarını kesinlikle reddediyoruz

  1. Ekonomim
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan tüm saldırılarını "kesinlikle" reddettiklerini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi.

Görüşmede Abdulati, Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine ilişkin Mısır'ın değişmez tutumunu vurguladı.

"Suriye’nin egemenliğine yönelik müdahaleler tehlike oluşturuyor"

Suriye'nin istikrarını korumak ve halkının haklarını güvence altına almak için ulusal devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, Kahire'nin, "Suriye topraklarını hedef alan tüm İsrail saldırılarını kesin bir dille reddettiğini" ifade etti.

Abdulati, mevcut şartların Suriye’nin egemenliğini zayıflatan müdahaleleri veya uygulamaları gerekçelendirmek amacıyla kullanılmasının doğuracağı tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

