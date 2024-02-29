Mısır'dan yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji hamlesi: 41 milyar dolar yatırım yapılacak

Mısır, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıyor. Mısır hükümeti, yabancı firmalarla toplamda 41 milyar dolarlık anlaşmalar imzaladı.

Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, yaptığı açıklama ile çeşitli yabancı firmalarla Mısır Egemenlik Fonu arasında yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanında 7 mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre ülkenin Süveyş Kanalı Ekonomi Bölgesi'ne ilk aşamada 12 milyar dolarlık pilot yatırım yapılacak, sonrasında ise 29 milyar dolarlık yatırım devreye alacak. Yatırımların 10 yıl içinde yapılması öngörülüyor.

Yeşil hidrojen, sudaki hidrojenin, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin kullanıldığı elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Bu işlemde karbondioksit ve türevleri açığa çıkmıyor.

Mısır, Aralık 2023'te de yabancı bir firmayla 3,1 milyar dolar tutarında yeşil hidrojen üretimini içeren bir projenin faaliyete geçirilmesini onaylamıştı.