Mısır'ın başkenti Kahire'de "Barış Zirvesi" öncesi patlama

Mısır'ın başkenti Kahire'de, "Gazze Barış Zirvesi" öncesi patlama oldu. Patlamanın başkent Kahire’de bir askeri üs yakınında meydana geldiği aktarıldı.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze Barış Zirvesi öncesi, başkent Kahire’de bir askeri üs yakınında patlama meydana geldi.

Patlamanın askeri bir üste olduğu ileri sürülürken Mısır medyasına konuşan görgü tanıkları, yakınlardaki binaların camlarının kırıldığını ve yerin sarsıldığını aktardı.

Mısır makamlarından patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

