  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Miss Universe'de bir ilk: Filistin, Miss Universe'e ilk defa katılacak: Temsilcisi belli oldu
Takip Et

Miss Universe'de bir ilk: Filistin, Miss Universe'e ilk defa katılacak: Temsilcisi belli oldu

Filistin, ilk kez Miss Universe güzellik yarışmasına katılacak. Ülkeyi yarışmada 27 yaşındaki Nadeen Ayoub temsil edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Miss Universe'de bir ilk: Filistin, Miss Universe'e ilk defa katılacak: Temsilcisi belli oldu
Takip Et

Filistin, tarihinde ilk kez Miss Universe sahnesinde temsil edilecek. Bu onurlu rolü üstlenecek olan Nadeen Ayoub, katılımını "Gazze'de yürek burkan bir acı yaşanırken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini tüm dünyaya taşıma sorumluluğu" olarak nitelendirdi. 2022 Filistin Güzeli unvanını taşıyan 27 yaşındaki Ayoub, 21 Kasım 2025'te düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkesinin gururu olacak.

Miss Universe'de bir ilk: Filistin, Miss Universe'e ilk defa katılacak: Temsilcisi belli oldu - Resim : 1

MUO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'den başarılı bir savunucu ve örnek olan Ayoub, platformumuzu tanımlayan dirayeti ve kararlılığı temsil ediyor. Ayoub'u, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılarla birlikte Filistin'i gururla temsil edeceği Miss Universe sahnesinde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

Miss Universe'de bir ilk: Filistin, Miss Universe'e ilk defa katılacak: Temsilcisi belli oldu - Resim : 2

"Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum"

Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 yılında 'Filistin Güzeli' unvanını alan Nadeen Ayoub, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin'in Miss Universe'de ilk kez temsil edileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Filistin, özellikle Gazze'de, yürek burkan bir acı yaşarken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini taşıyorum. Dünyanın gücünü görmesi gereken her Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum. Biz acılarımızdan daha fazlasıyız; direnciz, umuduz ve içimizde yaşayan bir vatanın kalp atışlarıyız" dedi.

21 Kasım'da Bangkok'ta düzenlenecek olan 74. Miss Universe finalinde 130 yarışmacı katılacak.

Japonya'dan Türkiye İle 'savunma' iş birliği: Japonya Savunma Bakanı duyurduJaponya'dan Türkiye İle 'savunma' iş birliği: Japonya Savunma Bakanı duyurduSavunma Sanayi

 

Bakan Tunç, 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandıBakan Tunç, 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandıGündem

 

Dünya
Rusya, İngiltere’ye yönelik yaptırım listesini genişletti
Rusya, İngiltere’ye yönelik yaptırım listesini genişletti
ABD'de Erin Kasırgası nedeniyle acil durum ilan etti
ABD'de Erin Kasırgası nedeniyle acil durum ilan etti
“NATO’dan Türkiye’ye 2026 Zirvesi ev sahipliği için teşekkür
NATO’dan Türkiye’ye 2026 Zirvesi ev sahipliği için teşekkür
Ukrayna'ya asker gönderme fikri Almanya'da tartışma konusu oldu
Ukrayna'ya asker gönderme fikri Almanya'da tartışma konusu oldu
İsrailli yerleşimcilerden Kuneytra’da toprak gaspı girişimi
İsrailli yerleşimcilerden Kuneytra’da toprak gaspı girişimi
Dev markette satılıyor: Radyoaktif madde içeriyor, sakın tüketmeyin!
Dev markette satılıyor: Radyoaktif madde içeriyor, sakın tüketmeyin!