Miss Universe'de bir ilk: Filistin, Miss Universe'e ilk defa katılacak: Temsilcisi belli oldu

Filistin, tarihinde ilk kez Miss Universe sahnesinde temsil edilecek. Bu onurlu rolü üstlenecek olan Nadeen Ayoub, katılımını "Gazze'de yürek burkan bir acı yaşanırken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini tüm dünyaya taşıma sorumluluğu" olarak nitelendirdi. 2022 Filistin Güzeli unvanını taşıyan 27 yaşındaki Ayoub, 21 Kasım 2025'te düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkesinin gururu olacak.

MUO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'den başarılı bir savunucu ve örnek olan Ayoub, platformumuzu tanımlayan dirayeti ve kararlılığı temsil ediyor. Ayoub'u, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılarla birlikte Filistin'i gururla temsil edeceği Miss Universe sahnesinde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

"Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum"

Habertürk'te yer alan habere göre, 2022 yılında 'Filistin Güzeli' unvanını alan Nadeen Ayoub, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin'in Miss Universe'de ilk kez temsil edileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Filistin, özellikle Gazze'de, yürek burkan bir acı yaşarken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini taşıyorum. Dünyanın gücünü görmesi gereken her Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum. Biz acılarımızdan daha fazlasıyız; direnciz, umuduz ve içimizde yaşayan bir vatanın kalp atışlarıyız" dedi.

21 Kasım'da Bangkok'ta düzenlenecek olan 74. Miss Universe finalinde 130 yarışmacı katılacak.