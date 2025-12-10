Miss Universe'de podyumdan düşen Jamaika güzeli Gabrielle Henry'nin yaşam mücadelesi sürüyor

Bu yıl birçok skandalın yaşandığı Miss Universe'de yarışan Jamaikalı güzel Gabrielle Henry, 19 Kasım'da turuncu elbisesiyle yürürken aniden podyumun kenarından yere düştü ve sedyeyle hastaneye götürüldü.

"Kafa içi kanama, kırık, yüz yaralanmaları"

Gabrielle Henry'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Henry, 19 Kasım 2025'teki ön eleme yarışması sırasında yürüyüşünü yaparken sahnedeki bir açıklıktan ciddi bir düşüş yaşadı. Bu durum, bilinç kaybıyla birlikte kafa içi kanama, kırık, yüz yaralanmaları ve diğer ciddi yaralanmalara yol açtı" ifadeleri yer aldı.

Yoğun bakımda olduğu belirtilirken doktorların gözetimi altında tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Doktorların onay vermesinden sonra Henry'nin Jamaika'ya geri dönebileceğini söylendi.

Yapılan açıklamada Henry'nin bütün hastane ve ilaç masraflarının yanı sıra genç mankenin annesi ve kız kardeşinin seyahat ve konaklama ücretlerinin de ödeneceği vurgulandı.

Hakaret krizi ve istifalar

Öte yandan bu yıl Miss Universe'de birçok skandal yaşandı. İlk kriz Meksika güzeli Fatima Bosch, yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil arasında yaşandı. Nawat’ın, sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle Bosch’a yönelik “aptal” ifadesini kullandığı iddia edildi.

Güzellik kraliçelerinin protesto amaçlı olarak salonu terk etmesinin ardından Itsaragrisil, bu yılki yarışmadan ihraç edildi.

Olaylar bununla sınırlı kalmadı. Jüri üyelerinden Omar Harfouch, "gizli bir jüri" tarafından finalistlerin önceden belirlendiğini iddia ederek yarışmanın resmi jürisinden aniden istifa etti.

Ardından Fransız teknik direktör Claude Makelele de “öngörülemeyen kişisel nedenlerle yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Kainat Güzeli belli oldu

21 Kasım'da gerçekleşen finalde; "Miss Universe 2025" ünvanını alan yarışmacı, sunucuyla kriz yaşayan Meksika Güzeli Fatima Bosch oldu.