Miss Universe’te kriz çıktı: Meksika Güzeli’ne “aptal” dendi, yarışmacılar salonu terk etti

Miss Universe Güzellik Yarışması’nda, ev sahibi ülke Tayland’dan bir yetkilinin Meksika Güzeli Fatima Bosch’a sert çıkışı büyük krize yol açtı.

Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil, Bosch’u tanıtım içeriklerini paylaşmadığı gerekçesiyle onlarca yarışmacının önünde azarladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bosch’un itiraz etmesi üzerine Nawat güvenliği çağırdı ve onu destekleyenlerin diskalifiye edileceği tehdidinde bulundu. Bosch salonu terk etti, birçok yarışmacı da ona destek olmak için peşinden çıktı.

Olayın görüntüleri yayınlandı ve kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

Miss Universe Organizasyonu (MUO), Nawat’ın davranışını “kötü niyetli ve saygısız” olarak niteledi.

MUO Başkanı Raul Rocha yayımladığı video mesajında, “Nawat ev sahibi olmanın gerçek anlamını unuttu. Meksika Güzeli’ni küçük düşürdü, hakaret etti ve savunmasız bir kadını sindirmek için güvenliği çağırdı” dedi.

Rocha, Taylandlı yetkiliye karşı yasal işlem başlatılacağını ve yarışmadaki rolünün “olabildiğince sınırlandırılacağını ya da tamamen ortadan kaldırılacağını” belirtti.

“Ben süslenip giydirilecek bir bebek değilim”

Olay sonrası Bosch, “Ülkeme sadece şunu söylemek istiyorum: Sesimi duyurmaktan korkmuyorum. Sesim her zamankinden güçlü. 21. yüzyıldayız, ben süslenip giydirilecek bir bebek değilim” dedi.

Mevcut Miss Universe unvanına sahip Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig de salonu terk ederek, “Bu kadın haklarıyla ilgili. Bir başka kadını aşağılamak saygısızlığın da ötesinde” ifadelerini kullandı.

Nawat, sosyal medyada yayımladığı videoda, “Kendini kötü hisseden, rahatsız olan veya etkilenen herkesten özür dilerim” dedi ancak tepkiler dinmedi.

Yarışma tüm bu tartışmalara rağmen devam ediyor. Yarışmacılar çarşamba günü Bangkok’taki karşılama etkinliğine katıldı.

Yarışmada Türkiye’yi Ceren Arslan temsil ediyor. Yeni kazanan 21 Kasım’da taç giyecek.