Mistral’dan yapay zekâ hamlesi: 3,5 milyar dolarlık yatırım

Fransız yapay zekâ girişimi Mistral, gelecek dönem stratejisini genişleten önemli bir finansman turunu tamamladı. Şirket, 3 milyar avro, yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde yatırım aldı. Yeni kaynakla birlikte Mistral, yalnızca yapay zekâ modelleri geliştiren bir şirket olmanın ötesine geçerek Avrupa’daki altyapı yatırımlarına ağırlık verecek.

Mistral’ın odağı genişliyor

2023 yılında kurulan şirket, bugüne kadar Anthropic, OpenAI ve DeepSeek gibi yapay zekâ alanındaki önemli oyuncularla rekabet eden modeller geliştirdi.

Mistral’ın yeni planında ise yapay zekâ sistemlerinin arkasındaki altyapıya daha fazla yatırım yapılması bulunuyor. Şirket, Avrupa’da veri merkezleri kurmanın yanı sıra yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına yönelik mühendislik hizmetleri de sunacak. Bu hizmetlerin işletmelerin ve kamu kurumlarının yapay zekâyı kendi operasyonlarına dahil etmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Yeni yatırımın adresi Avrupa olacak

Mistral, Avrupa’da verilerinin tutulmasını tercih eden kuruluşlara yönelik kapasitesini de artırıyor. Şirket, bu kapsamda Fransa ve İsveç’te veri merkezleri kuruyor. Yeni yatırımların, Avrupa merkezli yapay zekâ altyapısının geliştirilmesinde kullanılması planlanıyor. Mistral, böylece işletmeler ve hükümetlerin ABD merkezli teknoloji şirketlerine olan bağımlılık konusundaki kaygılarından yararlanmayı amaçlıyor.

Şirketin değeri 21 milyar avroya ulaştı

Son finansman turuna Samsung Electronics öncülük etti. Avrupa Birliği kaynaklı Scaleup Europe Fund da yatırım turuna katılan kuruluşlar arasında yer aldı. Yeni finansmanla Mistral’ın şirket değeri yaklaşık 21 milyar avroya yükseldi. Şirket, 2023’teki kuruluşundan bu yana toplamda yaklaşık 6 milyar avro yatırım toplamış oldu.

Mistral açık kaynak modellerle yola çıktı

Google ve Meta'da görev yapmış üç Fransız yapay zekâ araştırmacısı tarafından kurulan Mistral, başlangıçta işletmelerin indirerek kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabildiği açık kaynaklı modeller geliştirmeye odaklandı. Şirketin yeni stratejisinde ise yalnızca kendi modellerinin geliştirilmesi değil, farklı yapay zekâ sistemlerinin kullanılabileceği altyapıların oluşturulması da öne çıkıyor. Kuruluşların Mistral modellerinin yanı sıra Çin merkezli Z.ai gibi şirketlerin geliştirdiği açık kaynaklı yapay zekâ modellerinden de yararlanabileceği belirtiliyor.

Finansman rakiplerin gerisinde

Mistral’ın elde ettiği yeni kaynak Avrupa'daki bir yapay zekâ girişimi için önemli bir finansman olarak öne çıksa da şirket, küresel ölçekteki en büyük rakiplerinin topladığı sermayenin gerisinde bulunuyor. Anthropic yaklaşık 125 milyar dolar, OpenAI ise yaklaşık 180 milyar dolar finansman topladı.

Mistral Finans Direktörü Johan Bergqvist, şirketlerin yapay zekâ dönüşümlerinde kontrolü ellerinde tutmak istemesinin Mistral’a yönelik ilgiyi artırdığını belirtiyor.