  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Takip Et

MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Takip Et

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre,  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

IMF: Küresel borcun dünya GSYH'sine oranı yüzde 235'in üzerindeIMF: Küresel borcun dünya GSYH'sine oranı yüzde 235'in üzerindeEkonomi

 

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştüBakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştüGündem

 

Dünya
Mısır’da 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu
Mısır’da 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu
Trump ve Epstein'ın fotoğrafını yayınlayan reklam aracına İngiliz polisi el koydu
Trump ve Epstein'ın fotoğrafını yayınlayan reklam aracına İngiliz polisi el koydu
Firavuna ait 3 bin yıllık altın bilezik ortadan kayboldu!
Firavuna ait 3 bin yıllık altın bilezik ortadan kayboldu!
Komşuda koyun çiçeği alarmı! Et ve peynir fiyatında artış uyarısı yapıldı
Komşuda koyun çiçeği alarmı! Et ve peynir fiyatında artış uyarısı yapıldı
Taliban WiFi kullanımını yasakladı! Gerekçesi şaşırttı
Taliban WiFi kullanımını yasakladı! Gerekçesi şaşırttı
ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak çarpışma tehlikesi atlattı
ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak çarpışma tehlikesi atlattı