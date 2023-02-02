Mobilite Özgürlüğü Forumu Danışma Kurulu belli oldu

Mobilite Özgürlüğü Forumu, danışma kurulunu açıkladı. Stellantis'den yapılan açıklamaya göre, Mobilite Özgürlüğü Forumu Danışma Kurulu, dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli, çok kültürlü ve disiplinler arası bireylerden oluşuyor.

Üyeler, üst düzey uzmanlıkları, başarıları ve gerçeklere dayalı yaklaşımlara bağlılıkları temelinde farklı kültürel bağlamlarda iklim değişikliği ve ulaşım ile ilgili konularda şeffaf bir tartışma ortamı yaratma hedefine odaklanacak.

Mobilite Özgürlüğü Forumu Danışma Kurulu'nda Massimo Ciuffini, Sobel Aziz Ngom, François Gemenne, Jaehak Oh, Kristina Lund, Carlos Tavares, Reema Nanavaty bulunuyor.

Danışma Kurulu’nun görevleri, Mobilite Özgürlüğü Forumu’nu global bir referans olarak oluşturmak için genel bir stratejik çerçeve önermek, yılın konusunu seçmek, karbondan arındırılan bir dünyada ulaşım özgürlüğünü her yönüyle ele almanın önemini vurgulamak, müzakereci olarak katılacak fikir önderlerini ve uzmanları belirlemek olarak belirlendi.