Moda devi Moschino'nun büyük kaybı: Ünlü tasarımcı Davide Renne yaşamını yitirdi

Moschino’yu da bünyesinde barındıran Aeffe grubu Cuma günü, Renne’nin ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aeffe Başkanı Massimo Ferretti, "Bu dramatik dönemde yaşadığımız acıyı anlatacak kelime yok. Davide henüz birkaç gün önce aramıza katılmıştı, ani bir hastalık onu bizden çok erken aldı’’ dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Renne’nin Milano’da hayatını kaybettiği belirtilirken ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kalp sorunu olduğu yazılmıştı

İtalya’da yayımlanan Il Messaggero gazetesi ise tasarımcının kısa süre önce kalple ilgili bir sorun nedeniyle Milano’da hastanede tedavi gördüğünü yazdı.

Davide Renne Moschino’nun kreatif direktörlüğüne getirilmeden önce 20 yıl kadar Gucci markasında çalışmış, kadın giyimi tasarımlarının yönetimini üstlenmişti.

Moschino’ya geçtiği geçen ay ortasında açıklanan Renne bu göreve resmen 1 Kasım itibarıyla başlamıştı.

Renne’nin gelecek Şubat’ta Milan Moda Haftası’nda sunacağı ilk Moschino koleksiyonu üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

"Moda tıpkı hayat gibi"

Renne Moschino’daki yeni görevi ilk açıklandığında, modada da hayatta olduğu gibi cevaplardan ziyade doğru soruların peşinde olduğunu söyleyerek "Moda tıpkı hayat gibi bize kendimizi keşfetme fırsatı veriyor. Cevapları dikte eden modayı sevmiyorum" demişti.

Moda evinin kurucusu Franco Moschino’nun stüdyosunu ‘’oyun salonu’’ olarak nitelendirmesine atıfta bulunan Renne, ‘’Modanın, özellikle de başta Moschino olmak üzere İtalyan modasının etki gücüyle başarabilecekleri, her zaman bir oyun ve neşe duygusuyla yapılmalı’’ demişti.

Moda evine ‘’bu oyun salonunun anahtarlarını’’ kendisine verdiği için teşekkür eden Renne şöyle devam etmişti: ‘’Başlamak için sabırsızlanıyorum: Eğleneceğiz. Birlikte.’’

1977 yılında Toscana'da doğan modacı, 2004 yılında Gucci'de çalışmaya başlamıştı.