Moda devinin kurucusu gökdelenden düşerek hayatını kaybetti

Online moda devi Asos'un kurucularından Quentin Griffiths, 9 Şubat'ta Tayland'ın Pattaya şehrinde 18 katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti. Yetkililerin açıklamasına göre Griffiths bir süredir otelin 17’nci katındaki süitte konaklıyordu. Oda kapısının içeriden kilitli olduğu ve içeriye zorla girildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinayet bulgusuna ulaşılamadı

Yapılan otopside de olası bir cinayet bulgusuna ulaşılamadığı belirtildi. Yetkililer, Griffiths'in devam eden iki ayrı davası nedeniyle strese girmiş olabileceğini belirtti. Griffiths'in Taylandlı olan ikinci eşinden ayrı yaşadığı ve birlikte işlettikleri işletme nedeniyle hukuki anlaşmazlık yaşadıkları açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Griffiths'in ölümünden haberdar oldukları ve yerel makamlarla irtibat halinde oldukları belirtildi.

Yüzlerce markayı bünyesine kattı

Griffiths, 2000 yılında Londra'da Nick Robertson, Andrew Regan ve Deborah Thorpe ile Asos'u kurdu. Başta televizyon ve film yıldızlarının giydiği kıyafetlere benzer ürünlerin satıldığı platform, zamanla yüzlerce markayı bünyesine katan küresel bir moda platformuna dönüştü.

Platformun piyasa değeri bir dönem 6 milyar sterlinin üzerine çıktı. Griffiths şirketten ayrıldıktan sonra da büyük hissedarlar arasında kalmaya devam etti.