Modi: Trump ile ortaklığı ilerletme konusunda hemfikiriz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile ortaklığı ilerletme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

 Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini telefonla arayarak doğum gününü kutladığını belirtti.

Başbakan Modi, kendisinin de Trump gibi "Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığını yeni zirvelere taşımakta kararlı" olduğunu ifade etti.

Ayrıca Modi, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini de desteklediklerini kaydetti.

Trump ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

