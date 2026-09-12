Modi'den BRICS Zirvesinde Diplomasi Çıkarması: 4 Ülkeyle Kritik Temas

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 18. BRICS Liderler Zirvesi marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, yarı iletkenler, altyapı, dijital ekonomi, enerji, finansal teknoloji, eğitim ve turizm alanlarındaki ikili işbirlikleri ele alındı.

Modi, iki ülke ilişkilerinin kritik mineraller, temiz enerji ve yetenek hareketliliği gibi yeni alanlara doğru genişlediğini vurgulayarak, Hindistan ile Malezya'nın kapsamlı stratejik ortaklıklarının tüm potansiyelini gerçekleştirmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Etiyopya ile "Küresel Güney" Vurgusu

Modi'nin bir diğer önemli durağı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed oldu. Liderler, ekonomi, savunma, kapasite geliştirme, yatırım bağlantıları, kritik mineraller, temiz enerji ve sağlık hizmetleri sektörlerinde Hindistan-Etiyopya Stratejik Ortaklığı'nı güçlendirme kararı aldı. Görüşmede ayrıca Hindistan-Afrika bağlarını pekiştirme ve "Küresel Güney"in ortak sesini uluslararası alanda daha fazla duyurma kararlılığı yinelendi.

Vietnam ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık

Zirve kapsamında Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Vietnam Devlet Başkanı To Lam’ın Mayıs 2026’daki Hindistan ziyareti sırasında "Geliştirilmiş Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkarılan ikili ilişkilerde gelinen son nokta değerlendirildi. Liderler, bölgesel ve küresel meselelerde işbirliğini derinleştirme kararlılıklarını teyit etti.

BAE ile Yapay Zeka, Uzay ve IMEC Masada

Başbakan Modi, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile stratejik ortaklıkları geliştirmek üzere bir araya geldi. İkili görüşmede savunma, yapay zeka, uzay, kritik mineraller, enerji ve gıda güvenliği başlıkları detaylandırıldı.

Stratejik enerji altyapısı ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) bağlantı imkanlarının masaya yatırıldığı görüşmede Modi, Batı Asya'daki belirsizlik döneminde güçlü Hindistan-BAE ilişkisinin istikrar, refah ve barışın sembolü olduğunu ifade etti.