Modi'nin sönük zaferi Hindistan borsasında keskin düşüşe neden oldu

Hindistan’da 6 hafta süren genel seçimlerin galibi mevcut Başbakan Narendra Modi olurken, sonuçlar öncesinde yapılan sandık çıkış anketlerinde öngörülen “ezici” zafer elde edilemedi.

Parlamentoda 2014 yılında 282; 2019 yılında ise 303 sandalye kazanan BJP bu seçimlerde yalnızca 240 sandalyeye sahip olurken, ülkenin parlamentosunun alt kanadında salt çoğunluğu elde edemedi. BJP’nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinin ardından Hindistan borsası son dört yılın en kötü düşüşünü yaşadı. Hisse senedi piyasalarından 386 milyar dolarlık çıkış gerçekleşirken; Nifty 50 Endeksi Mumbai'de yüzde 5,9 düştü ve 4 yıldan uzun sürenin en kötü performansını kaydetti. Rupi ise, son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Analistler, Hindistan'daki seçim sonucunun Modi ve iktidar partisi için büyük bir siyasi darbe olduğunu söylüyor. Yeni Delhi'deki Politika Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Neelanjan Sircari, Modi'nin koalisyon içinde hareket etmek zorunda kaldığını hiç görmediklerini, şimdi ise koalisyon ortaklarıyla muhtemelen “huzursuz bir ilişki” yaşayacağını söyledi. Yatırımcılar on yıllık görev süresi boyunca Modi'nin ekonomik gündemine büyük ölçüde olumlu yaklaştı.

Modi görevde olduğu süreçte altyapıya büyük yatırımlar yönlendirdi, yerli üretimi destekledi, yabancı yatırım çekti. Son on yılda kişi başına düşen GSYH yaklaşık 5 bin dolardan 7.500 doların üzerine çıkarken, bu süre zarfında Hindistan dünyanın 9. en büyük ekonomisi iken 5. en büyük ekonomisi haline geldi.

Hindistan'ın etkileyici GSYH büyümesine rağmen, ülke ekonomisi yaygın yoksulluk, artan eşitsizlik ve yaygın yolsuzluk gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya. Seçime girerken Modi'nin popülaritesi ülkedeki yüksek genç işsizliği, enflasyon ve gelir eşitsizliği gibi sorunlara rağmen devam ediyordu. Öte yandan Al Jazeera’da yayınlanan habere göre, Hindistan'ın ekonomik avantajlarının çoğu seçim sonucundan, hatta kimin iktidarda olduğundan bile etkilenmeyecek.

Allspring Global Investments portföy yöneticisi Gary Tan, “Seçim sonucunun Hindistan piyasalarının uzun vadeli görünümünü etkilediğini düşünmüyoruz” dedi.