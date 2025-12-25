Mogadişu’da 56 yıl aradan sonra yerel seçim heyecanı!

Somali Federal Cumhuriyeti Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonundan yapılan açıklamada, bölgesel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimler için seçmenlerin Mogadişu'da oy kullanmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, seçime 20 siyasi partiden 1604 adayın katıldığı belirtildi.

Oy verme işlemi akşam saatlerinde sona erecek.

Yetkililer, Mogadişu’daki yerel seçimlerin başarılı şekilde tamamlanması halinde, bunun ülke genelinde yapılması planlanan doğrudan seçimler için örnek teşkil edeceğini belirtti.

Seçimler, ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli “4,5 sistemi”nden, bir kişi bir oy esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçişte tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Somali’de en son 1969 yılında doğrudan genel seçim yapılmıştı.

Somali’de kabile temelli “4,5 sistemi”

Ülke, 1991’de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar “4,5 sistemi” olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, demokratik temsili güçlendirmek amacıyla bir kişi bir oy esasına dayalı seçim sistemine geçiş sürecini sürdürüyor.

Somali Başbakanı Barre, Mogadişu'da oy verme merkezlerini ziyaret etti

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, başkent Mogadişu'da devam eden yerel yönetim seçimleri kapsamında oy verme işlemlerinin sürdüğü sandık merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Barre, sabah saatlerinden itibaren yoğun katılımın gözlendiği seçim sürecini yerinde takip ederek Şangani, Bondhere ve Hamar-Jajab ilçelerindeki sandık merkezlerini ziyaret etti.

Başbakanlık Ofisinden paylaşılan bilgilere göre, Barre, ziyaretleri sırasında seçimlerin düzenli şekilde ilerleyişi, sandık merkezlerinin güvenliği ve seçmenlere sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Barre, barışın korunması, seçim sürecinin şeffaflığı ve halkın iradesine saygı gösterilmesinin gerçek bir demokrasinin temel unsurları olduğunu vurgulayarak, bu ilkelerin hayata geçirilmesinin yalnızca devlet kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Somali halkının uzun süredir beklediği bir hedefin bugün gerçeğe dönüştüğünü belirten Barre, doğrudan seçimlerle vatandaşların demokratik haklarına yeniden kavuşmasının, ülkede iyi yönetişim ve demokrasi yolunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.