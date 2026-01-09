Moldova Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’ya kınama mesajı

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son füze saldırılarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

"Ukrayna ile dayanışma içindeyiz"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre açıklamada “Rusya'nın hipersonik Oreshnik balistik füzesi ve Kalibr füzesi kullanarak Ukrayna'ya yönelik saldırısını ve Kiev ile batı bölgelerinde yıkıma yol açmasını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna ile dayanışma içindeyiz ve adil bir barışı destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.