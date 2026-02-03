  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Moldova, Rusya’nın hava saldırılarını kınadı
Takip Et

Moldova, Rusya’nın hava saldırılarını kınadı

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın dondurucu soğuklarda enerji altyapısını hedef almasının diplomasiye ilgisizliğini gösterdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moldova, Rusya’nın hava saldırılarını kınadı
Takip Et

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna genelindeki sivil yerleşim yerlerine ve enerji altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların insani boyutuna ve hava koşullarının zorluğuna dikkat çekilen Bakanlık açıklamasında “Rusya bir kez daha kışı silah olarak kullanıyor. Gece boyunca 60'tan fazla füze ve 500'den fazla insansız hava aracı Ukrayna genelindeki şehirleri vurdu ve insanları -20 derecede ısıtmasız bıraktı. Bu, Rusya'nın diplomasiye gerçek bir ilgisinin olmadığını gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Bakanlık, Moskova üzerindeki baskı ve Ukrayna’ya destek konusunda ara verilmemesi gerektiğini kaydetti.

ABD, Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi üyelerine yönelik vize kısıtlaması uyguladıABD, Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi üyelerine yönelik vize kısıtlaması uyguladıDünya
ABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durdurulduABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durdurulduDünya

 