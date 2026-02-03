Moldova, Rusya’nın hava saldırılarını kınadı

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna genelindeki sivil yerleşim yerlerine ve enerji altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların insani boyutuna ve hava koşullarının zorluğuna dikkat çekilen Bakanlık açıklamasında “Rusya bir kez daha kışı silah olarak kullanıyor. Gece boyunca 60'tan fazla füze ve 500'den fazla insansız hava aracı Ukrayna genelindeki şehirleri vurdu ve insanları -20 derecede ısıtmasız bıraktı. Bu, Rusya'nın diplomasiye gerçek bir ilgisinin olmadığını gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Bakanlık, Moskova üzerindeki baskı ve Ukrayna’ya destek konusunda ara verilmemesi gerektiğini kaydetti.