Moldova’dan Rusya’ya ‘savaş suçu’ çıkışı: Sivil altyapıyı vurmak kabul edilemez

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rus ordusunun Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik düzenlediği füze ve İHA saldırıları sonrası sert bir açıklama yayımladı. Sandu, milyonlarca sivilin elektrik, su ve ısıtmadan mahrum bırakılmasının askeri bir gereklilik değil, kasıtlı bir "yıldırma politikası" olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Sandu, sivil halkın hayatta kalması için kritik öneme sahip tesislerin vurulmasının Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde doğrudan 'savaş suçu' teşkil ettiğini söyledi. Sandu, "Kışın bir silah olarak kullanılması ve masum insanların dondurularak teslim alınmaya çalışılması zalimliktir. Rusya, bu hukuksuz eylemlerinin hesabını vermelidir." ifadelerini kullandı.

Moldova’nın egemenliği ve enerji güvenliği hedefte

Saldırıların Moldova üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çeken Sandu, Ukrayna ile bağlantılı enerji hatlarının zarar görmesinin Moldova halkını da karanlıkta bıraktığını hatırlattı. Bu durumun ülkesinin egemenliğine ve istikrarına yönelik bir tehdit olduğunu belirten Sandu, Rusya’nın enerji üzerinden yürüttüğü baskı siyasetine boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

Batı ile ortak hareket kararlılığı

Dış politikada rotasını tamamen Avrupa Birliği’ne kıran Sandu, bu saldırıların Moldova’nın güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olduğunu vurguladı. Ukrayna’ya verilen desteğin sadece bir komşuluk görevi değil, aynı zamanda Avrupa’nın genel güvenliği için bir zorunluluk olduğunu ifade eden Sandu, uluslararası toplumun saldırgan karşısında daha somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.