Morgan Stanley CEO’sunun maaşı yüzde 32 zamlandı

Morgan Stanley, CEO Ted Pick’in 2025 yılı toplam maaş paketini 45 milyon dolar olarak onayladığını bildirdi.

Bu rakam, 2024’te 34 milyon dolar olmuştu. Böylece Pick’in CEO olarak ilk yılındaki maaşı yüzde 32 yükselmiş oldu.

Bankanın tazminat komitesi, menkul kıymetler bölümünde 2025’te "olağanüstü sonuçlar" elde edildiğini belirterek rekor net gelir, hisse başına kazanç ve yüzde 45’lik toplam hissedar getirisine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, Pick’in maaşının dörtte üçünün üç yıl boyunca erteleneceği ve performans hedeflerinin karşılanması halinde ödeneceği ifade edildi.