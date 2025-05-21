  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşlar durduruldu!
Takip Et

Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşlar durduruldu!

Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşlar durduruldu!
Takip Et

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırıları nedeniyle durdurulduğu kaydedildi.

3 İHA'nın düşürüldüğü açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.

Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük: 2 kişi göçük altında kaldı!Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük: 3 kişi göçük altında kaldı!Gündem

 

İsviçre'den Booking'in komisyon oranları için yeni karar!İsviçre'den Booking'in komisyon oranları için yeni karar!Küresel Ekonomi

 

Dünya
İsrail’den diplomatlara saldırı! Heyette Türkler de var
İsrail’den diplomatlara saldırı! Heyette Türkler de var
Belediye başkanından Beyoncé’a ilginç çağrı: Bütçe açığını kapat!
Belediye başkanından Beyoncé’a ilginç çağrı: Bütçe açığını kapat!
Teknik sorunların yaşandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak
Teknik sorunların yaşandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak
Rusya: Ukrayna ile memoranduma ilişkin süreci uzatmak istemiyoruz
Rusya: Ukrayna ile memoranduma ilişkin süreci uzatmak istemiyoruz
İran Meclisi, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı
İran Meclisi, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı
Macaristan Başbakanı Orban: Türk dünyası ilerlerken Avrupa yavaşladı
Macaristan Başbakanı Orban: Türk dünyası ilerlerken Avrupa yavaşladı