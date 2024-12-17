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Moskova'da bombalı saldırı: Rus general hayatını kaybetti

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Korgeneral Igor Kirillov, scooter üzerine monte edilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Haber Merkezi
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Moskova'da bombalı saldırı: Rus general hayatını kaybetti
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Rusya Soruşturma Komitesi, başkent Moskova'nın Ryazanskiy Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırı sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaklaşık 200 gram TNT gücünde

Bombanın bina çıkışına park edilen bir elektrikli scooter üzerine monte edildiği belirtilirken, söz konusu saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Igor Kirillov ve yardımcısının öldüğü ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, patlayıcı cihazın yaklaşık 200 gram TNT gücünde olduğunu aktardı.

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