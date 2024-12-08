Moskova’daki Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı

Rusya'nın Moskova kentinde bulunan, Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı.

Rus haber kaynaklarının belirttiğine göre, binada daha önce yer alan kırmızı-beyaz-siyah renkli ve iki yıldızlı Suriye bayrağı yerinden çıkarıldı.

Boş kalan bayrak direğine, muhalefet tarafından kullanılan yeşil-beyaz-siyah renkli ve üç yıldızlı bayrak da asılmadı.