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Moskova’daki Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı

Rus haber kaynaklarının aktardığına göre Moskova’daki Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı.

Haber Merkezi
ANKA
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Moskova’daki Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı
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Rusya'nın Moskova kentinde bulunan, Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı.

Rus haber kaynaklarının belirttiğine göre, binada daha önce yer alan kırmızı-beyaz-siyah renkli ve iki yıldızlı Suriye bayrağı yerinden çıkarıldı.

Boş kalan bayrak direğine, muhalefet tarafından kullanılan yeşil-beyaz-siyah renkli ve üç yıldızlı bayrak da asılmadı.

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