Moskova’dan Avrupa’ya yeni mesaj: “Bize karşı savaş yürütülüyor”

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkeleri ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Moskova bölgesinde düzenlenen Valday Tartışma Kulübü kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü söyledi.

Lavrov'un açıklamaları, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi.

Lavrov'dan “hibrit savaş” sorusuna yanıt

Lavrov'a, Rusya'nın Avrupa ülkelerine karşı “hibrit savaş” yürütüp yürütmediği soruldu. Rusya Dışişleri Bakanı bu değerlendirmeye karşı çıkarak, asıl savaşın Avrupa tarafından Rusya'ya karşı yürütüldüğünü savundu. Lavrov, bunun uzun süredir dile getirdikleri bir durum olduğunu belirterek Avrupa'nın Rusya'ya yönelik politikalarını eleştirdi.

“İHA ve füzeleri imha ediyoruz”

Lavrov, açıklamasında İngiltere ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğe de değindi.

Rusya'nın, Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen insansız hava araçlarını ve füzeleri imha ettiğini belirten Lavrov, söz konusu desteğin Rusya açısından doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Polonya'nın Patriot planına tepki

Rusya Dışişleri Bakanı, Polonya'nın Patriot hava savunma sistemlerinin üretimini kendi topraklarında gerçekleştirme önerisine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Lavrov, bu gelişme üzerinden Rusya'nın askeri doktrininin yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

ABD ile ilişkilerde temaslar sürüyor

Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden olan unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik temaslara ilişkin de bilgi verdi. Rus diplomat, bu konuda henüz yeni bir görüşme gerçekleştirilmediğini belirtti. Lavrov, görüşmelerin yapılmasına ilişkin zamanlamanın taraflar tarafından değerlendirildiğini ifade etti.