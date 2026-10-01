Moskova’dan Budapeşte’ye sert karşılık: Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Moskova, Budapeşte yönetiminin aldığı karara karşılık olarak misilleme sürecini devreye soktu. Yapılan bilgilendirmede; Moskova Büyükelçiliği'nin yanı sıra St. Petersburg ve Kazan kentlerinde bulunan başkonsolosluklarda görev yapan Macar personelin iki hafta içinde ülkeden ayrılması talep edildi.

Adımın gerekçesi mütekabiliyet ilkesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, söz konusu adımın "mütekabiliyet ilkesi" çerçevesinde atıldığı vurgulandı. Sürecin, Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban'ın 8 Eylül tarihinde 10 Rus görevliyi ülkesinden gönderme kararı almasıyla başladığı hatırlatıldı.

Taraf kurumların değerlendirmeleri

Gelişmeleri yorumlayan Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Svetlana Jurova, Budapeşte'nin yaklaşımını küresel çaptaki "bilgi savaşının bir parçası" olarak değerlendirdi. Diğer yandan Budapeşte yönetimi, yaşanan bu adımlara rağmen iki ülke arasındaki diplomatik bağların tamamen koparılmasının gündemde olmadığını bildirdi.