Moskova’dan sert çıkış: İran krizinin askeri çözümü yok

Zaharova, özellikle nükleer tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimi altındaki tesislere yönelik saldırıların, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimiyle bağdaşmadığını belirterek, “Bu eylemler hiçbir meşruiyet taşımıyor.” dedi.

“İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok”

Rusya’nın diplomasi çağrısını yineleyen sözcü, “İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok. Tehdit ve şantaj müzakere sürecine katkı sağlamaz. Biz, uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde barışçıl çözümler için kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını “tehlikeli bir macera” olarak nitelendirirken, Washington’un söylemlerini “hayali bir tehdit üzerine kurulu, insanlık dışı girişimler” şeklinde değerlendirdi.

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırıları, bölgedeki dengeleri hızla sarsarken İran’ın karşı hamleleriyle Körfez’deki Amerikan üsleri de hedef alındı. Rusya, bu gelişmelerin Orta Doğu’yu uçurumun eşiğine getirdiğini belirterek, uluslararası toplumu siyasi çözüm için harekete geçmeye çağırdı.