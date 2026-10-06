Moskova’dan Tokyo’ya yaptırım misillemesi: Orantılı yanıt verilecek

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Rusya, Japonya yönetiminin 2 Ekim tarihinde ilan ettiği yeni kısıtlama kararlarına sert bir yanıt verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo’nun Moskova’yı hedef alan 27’nci yaptırım paketini değerlendirerek, atılan adımların yanıtsız bırakılmayacağını ilan etti. Zaharova, Japonya’nın adımlarına karşılık olarak ülkenin çıkarlarını gözeten orantılı karşı önlemlerin alınacağını ifade etti.

Avrupa-Atlantik vurgusu ve uluslararası hukuk eleştirisi

Açıklamasında Japon hükümetinin dış politika tercihlerine değinen Zaharova, Tokyo’nun kendi ulusal çıkarlarını korumak yerine Avrupa-Atlantik blokuyla daydünyanışma gösterme yolunu seçtiğini savundu. Yeni yaptırım kararlarının yürürlüğe konulma sürecine tepki gösteren Sözcü, Japon yönetiminin bu adımları atarken uluslararası hukuk kurallarını bir kez daha göz ardı ettiğini öne sürdü.

Barış ihtimali giderek uzaklaşıyor

Açıklanan kısıtlama kararlarının diplomatik süreçlere etkisine de dikkat çeken Mariya Zaharova, devreye sokulan yeni yaptırımların Ukrayna krizinde uzun vadeli bir barışın tesis edilme imkanını daha da zorlaştırdığını ve bu ihtimali uzaklaştırdığını vurguladı.