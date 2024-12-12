Moskova'yı sarsan saldırı! Putin'e yakın isim suikast sonucu öldürüldü

Rusya'nın önde gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, Moskova'daki bir parkta bir Ukraynalı suikastçı tarafından vurularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mars Tasarım Bürosu'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı olarak görev yapan Shatsky, Rus askeri ve uzay endüstrisi için yerleşik güdüm sistemleri geliştiren önemli bir uzmandı.

Kremlin'in sekiz mil güneydoğusunda yer alan Kotelniki'de kimliği belirsiz bir Ukraynalı tim tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Putin'e yakın bir isimdi

Shatsky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullanılan Kh-59 seyir füzesinin Kh-69 modeline yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürmüştü. Ayrıca Putin'e yakın bir isim olması nedeniyle kaybı Kremlin'de büyük yankı uyandırdı. Sürgündeki Rus gazeteci Alexander Nevzorov, sosyal medya hesabında 'Bugün Moskova'daki Ukraynalı timler başarıya imza attı. Ölen doçent yüzünden yüzlerce masum Ukraynalı hayatı kaybetti" şeklinde tweet attı.

Rusya merkezli APN haber ajansı Putin için çalışan doçentin ölümünü doğruladı. Shatsky'nin cesedi Moskova'da bir parkta karlar içinde yatarken bulunmuştu. Rusya'dan resmi açıklama gelmezken, Ukrayna Savunma İstihbarat Dairesi (GUR), saldırıyı üstlendi.