  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Moskova'yı sarsan saldırı! Putin'e yakın isim suikast sonucu öldürüldü
Takip Et

Moskova'yı sarsan saldırı! Putin'e yakın isim suikast sonucu öldürüldü

Rusya'nın önde gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, Moskova'daki bir parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, suikastın Ukraynalı bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moskova'yı sarsan saldırı! Putin'e yakın isim suikast sonucu öldürüldü
Takip Et

Rusya'nın önde gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, Moskova'daki bir parkta bir Ukraynalı suikastçı tarafından vurularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mars Tasarım Bürosu'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı olarak görev yapan Shatsky, Rus askeri ve uzay endüstrisi için yerleşik güdüm sistemleri geliştiren önemli bir uzmandı.

Kremlin'in sekiz mil güneydoğusunda yer alan Kotelniki'de kimliği belirsiz bir Ukraynalı tim tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Putin'e yakın bir isimdi

Shatsky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullanılan Kh-59 seyir füzesinin Kh-69 modeline yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürmüştü. Ayrıca Putin'e yakın bir isim olması nedeniyle kaybı Kremlin'de büyük yankı uyandırdı. Sürgündeki Rus gazeteci Alexander Nevzorov, sosyal medya hesabında 'Bugün Moskova'daki Ukraynalı timler başarıya imza attı. Ölen doçent yüzünden yüzlerce masum Ukraynalı hayatı kaybetti" şeklinde tweet attı.

Rusya merkezli APN haber ajansı Putin için çalışan doçentin ölümünü doğruladı. Shatsky'nin cesedi Moskova'da bir parkta karlar içinde yatarken bulunmuştu. Rusya'dan resmi açıklama gelmezken, Ukrayna Savunma İstihbarat Dairesi (GUR), saldırıyı üstlendi.

Meclis'te 'pis su' gerginliği: Bakan Kurum CHP'li vekilin getirdiği pis suyu fırlattıMeclis'te 'pis su' gerginliği: Bakan Kurum CHP'li vekilin getirdiği pis suyu fırlattıGündem

 

Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine devam ettiAvrupa Merkez Bankası faiz indirimine devam ettiKüresel Ekonomi

 

Dünya
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye olarak katıldı!
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye olarak katıldı!
Donald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi
Donald Trump, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi
Suriye’de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç ay askıya aldı
Suriye’de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç ay askıya aldı
G7 liderlerinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması çağrısı
G7 liderlerinden, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması çağrısı
Almanya'ya "en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklayın" önerisi
Almanya'ya "en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklayın" önerisi
Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Klever, Türkiye'ye geliyor
Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Klever, Türkiye'ye geliyor