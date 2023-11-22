Mossad Başkanı, esir takası görüşmeleri için Katar'a gitti

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, esir takasının nasıl uygulanacağını Katarlı yetkililer ile görüşmek üzere Doha'ya gitti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise, “Mossad Başkanı, Katarlı yetkililer ile görüşmek için Katar’ı ziyaret ediyor. Barnea, anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek ve anlaşmanın garanti altına alınmasını sağlamak için üst düzey yetkililer ile görüşüyor.” ifadelerine yer verildi.

Barnea’ın, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ile yakın temas halinde olduğu belirtilen haberde, esirlerden sorumlu İsrailli yetkili Tümgeneral Nitzan Alon’un da Barnea’ya eşlik ettiği aktarıldı.