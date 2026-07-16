Motor parçası uçağın camını patlattı: Yolcu ölümden döndü

Yunanistan’ın Selanik kentinden Almanya’nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Ryanair uçağının havadayken kabin camı patladı.

Uçaktaki yolculardan Ljubisa Karović, havada patlayan camdan dışarı çekildi. Karović, emniyet kemeri, eşi ve diğer yolcuların zamanında müdahalesiyle ölümden döndü.

Peki, bu korkunç olay nasıl meydana geldi ve tekrar yaşanabilir mi? The Guardian, havacılık uzmanlarına sordu.

Cam neden patladı?

Soruşturma yetkilileri detayları henüz resmi olarak doğrulamasa da yolcuların ifadelerine göre; uçak yaklaşık 16 bin fit (yaklaşık 4.800 metre) yükseklikteyken sağ motorda bir arıza meydana geldi ve motordan kopan parçaların cama çarpması sonucu cam kırıldı. Olay Kuzey Makedonya hava sahası üzerinde gerçekleşirken, yetkililer uçağın "sağ motor sorunu ve kabin basıncı düşüşü" nedeniyle geri döndüğünü açıkladı.

Benzer olaylar ne kadar yaygın?

Bir yolcunun kırık bir camdan kısmen dışarı çekildiği bilinen son olay, 2018 yılında New York'tan Dallas'a giden bir Southwest Airlines uçuşunda yaşanmıştı. Diğer yolcular tarafından uçağın içine geri çekilmesine rağmen Jennifer Riordan isimli kadın hayatını kaybetmişti. Tıpkı geçtiğimiz haftaki olayda olduğu gibi 2018'deki kazada da kırılan bir motor fan pervanesi camı parçalamıştı.

Bunun dışında 2024 yılında bir Alaska Air uçuşunda Boeing 737-Max'in kapı paneli tamamen kopmuş, şans eseri o sıradaki koltuklar boş olduğu için can kaybı yaşanmamıştı.

En çok kim risk altında?

Cama yakın oturan ve emniyet kemeri takılı olmayanlar, özellikle de camdan kolayca geçebilecek kadar küçük yapılılarsa (örneğin çocuklar) en büyük risk altında. Ön ve arka sıralardakiler ise koltuklar tarafından korunma eğiliminde.

En iyi strateji ne?

Uzmanlara göre bu kadar olağanüstü ve uç bir olaya karşı alınabilecek tek somut önlem; emniyet kemerini her zaman takılı tutmak ve özellikle motor hizasına ya da hemen arkasına denk gelen cam kenarı koltuklardan kaçınmak.