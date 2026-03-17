Mücteba Hamaney: Barış için doğru bir zaman değil, İsrail ve ABD'nin yenilmesi gerekiyor

Reuters'ın İranlı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, "Barış için doğru bir zaman değil. İsrail ve ABD'nin yenilmesi, bize tazminat ödenmesi gerekiyor" diyerek İran'a gelen "tansiyonun düşmesi" tekliflerini reddetti.

İsrail ordusu: Laricani ve Rıza Süleymani öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin İsrail ordusu saldırısında öldüğünü iddia etti.

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, İran'da Süleymani'yi de öldürdüğünü iddia etti.

Trump: Mücteba Hamaney ölmüş olabilir

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın birinci gününde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü, yerine birkaç gün sonra oğlu Mücteba Hamaney'in geldiği duyurulmuştu.

Öte yandan Mücteba Hamaney'in savaştan bu yana kameralar önünde görülmemesi nedeniyle yeni dini liderin saldırılarda ağır yaralandığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün ülkenin yeni dini lideri Hamaney'in saldırılarda yaralandığına dair basına yansıyan iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'in ölü olabileceğini iddia etti ve anlaşmaya henüz hazır olmadığını belirtti.

Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında, "Bunu yapmasaydık, Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı" dedi.

Trump, "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var, çünkü onlar bunu kullanacaktır. Tek soru, bunu elde ettikten bir saat içinde mi yoksa bir gün içinde mi kullanacaklarıdır. Sadece İsrail'i değil, tüm Ortadoğu'yu havaya uçururlar" dedi.