Muhalefet milletvekili Parlamento'da sis bombası attı
Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Arnavutluk Parlamentosu’ndan bir kare servis etti. Bir muhalefet partisi milletvekili protesto olarak renkli sis bombası atarken, genel kurul salonunun duman altı olduğu görülüyor.
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Balkan ülkesi Arnavutluk'un anamuhalefet partisi Demokrat Parti'den bir milletvekili, başkent Tiran'daki Parlamento'da ilginç bir protesto eylemine imza attı.
Reuters'ın haberine göre; vekil, genel kurul oturumu sırasında renkli bir sis bombası attı. Salon sis bombası nedeniyle kırmızıya büründü.
Fotoğrafta genel kurul salonundaki milletvekillerinin sandalyeleri ellerine aldığı görülüyor.