Muhalefetin kınaması işe yaramadı

Madagaskar’da muhalefet devletin öncelikle seçim organına (CENI) bağımsız yetkililer ataması gerektiğini söyleyerek, sandık kurulundan seçimi ertelemesini istedi. CENI bunu reddedince seçmenlerden seçimi boykot etmelerini istedi.

Madagaskar’da “10’lu Kolektif” olarak adlandırılan muhalefet grubu, son haftalarda neredeyse her gün başkent Antananarivo'da sokak protestolarına öncülük etti; bunların birçoğu göz yaşartıcı gazla dağıtıldı ve polis birçok protestocuyu tutukladı.

Cumartesi günü CENI tarafından sayım sonunda açıklanan geçici sonuçlar, Devlet Başkanı Rajoelina'nın oyların yüzde 58,9'unu aldığını, ardından milletvekili Siteny Randrianasoloniaiko'nun yüzde 14,4 oy aldığını gösterdi.

Muhalefet diskalifiye edilmesini talep etti

Ancak muhalefet kanadı "Ortaya çıkacak sonuçları meşrulaştıramayız" diyerek, sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurdu. Muhalefetin adayı Randrianasoloniaiko, oylama sonuçlarının iptali talebiyle ülkenin en yüksek mahkemesine başvurduğunu söyledi ve “seçim sahtekârlığını” öne sürerek, Andry Rajoelina'nın diskalifiye edilmesi için talepte bulundu.

Ülkenin Yüksek Anayasa Mahkemesi, nihai sonuçları, sandık kurulunun geçici sonuçları açıkladıktan sonraki dokuz gün içinde duyurmakla görevli.

Darbeyle iktidara gelmişti

49 yaşındaki girişimci ve eski DJ Rajoelina ise, sonuçlar açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Artık yanlış yolu seçmeyi reddeden, artık huzursuzluk yolunu seçmeyi kabul etmeyen Madagaskar halkına teşekkür ediyorum. Demokrasi sokaklarda ya da huzursuzluklarla değil, seçimlerle uygulanır” ifadelerine yer verdi.

Rajoelina, Hint Okyanusu adası ülkesinde ilk kez 2009 darbesiyle iktidara geldi. Daha sonra geçiş otoritesinin liderliğini neredeyse beş yıl yaptıktan sonra istifa etti ve 2018 seçimini kazandıktan sonra yeniden başkan oldu.