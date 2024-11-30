Muhalifler Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi! Bakan Fidan: Türkiye müdahil değil

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı. İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'in merkezine girmeye başladı. Dün Halep kent merkezine giren Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre çatışmalarda en az 311 kişi öldü. Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluşuyor.

Rus jetleri Halep'teki muhalifleri vurdu

Reuters haber ajansına göre Suriye yönetimi, Halep'in muhalifler tarafından ele geçirilmesi üzerine Rusya'dan ek askeri yardım sözü aldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, “Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerinive hapishaneleri kontrol altına aldı” açıklamasını yaptı.

Reuters'a konuşan iki Suriyeli askeri kaynak da Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in bir banliyösündeki muhalifleri bombaladığını bildirdi.

Muhalifler, İdlib'in doğu ve güneydoğusunda hızla ilerliyor

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esad rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

Siviller İdlib kırsalına sığındı

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Suriye Ordusu'ndan açıklama: Halep'ten çekiliyoruz

Suriye Ordusu rejim karşıtı silahlı gruplarla çatışmalarda onlarca askerinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada silahlı grupların Halep kentinin büyük bir kısmını ele geçirdiği doğrulanırken, ordunun Halep'ten geri çekilme kararı aldığı ancak bunun geçici bir geri çekilme olduğu amaçlarının karşı tarafa saldırı başlatmak olduğu vurgulandı.

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te uluslararası havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, muhaliflerin Halep kent merkezine girmesinin ardından rejim güçleri kentteki bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bıraktı.

Kentten çekilen Suriye ordusu, sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Halep Uluslararası Havalimanı, kuzey kırsaldaki stratejik öneme sahip Nübbül ve Zehra beldeleri ile Halep Sanayi Bölgesi, Tel Hasıl ve Tel Arn bölgelerini terör örgütüne devretti.

4 yıl sonra ilk büyük saldırı

Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı.

2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’de devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi. Sınırda tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz.” dedi.

Bakan Fidan: Türkiye müdahil değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2024’te Savaş ve Düzen: Değişen Dünya’da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek başlıklı oturumun açılışında konuştu.

Bakan Fidan konuşmasında Suriye’de devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Halep’te süren çatışmalara müdahil olmadığını söyleyen Bakan Fidan, Suriye sınırında gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İdlip'teki gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazasının ülkemiz açısından öncelikli bir mesele oduğunu" belirtti.

2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’yle ilgili bazı mutabakatlar yapıldığını ifade eden Keçeli, "Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir" dedi.

Sözcü Keçeli, şunları ekledi:

"İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur."

Bakanlık sözcüsü, yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesinin, Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğini kaydetti.

Keçeli, "Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, açıklamasına şunları ekledi:

"Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz."

MSB: Türk birlikleri için her türlü önlem alındı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, önceki gün yaptığı açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Neler olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.