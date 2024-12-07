Muhalifler, Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda il merkezi muhaliflerin kontrolüne geçti.

Protestocular, Şam'ın banliyölerinden Jermana'da Hafız Esad'ın heykelini yıktı. Muhalifler Şam'a ilerliyor. Bugün içinde Muhalifler Suveyda ve Kuneytra illerini ele geçirdi.

Dera alınarak güneyde güç sağlanmıştı

Suriyeli muhalifler, 2011 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlatılan ayaklanmanın doğum yeri olan güneydeki Dera şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Dera, Esad güçlerinin bir hafta içinde kaybettiği dördüncü şehir oldu.

Muhalif kaynaklar, Suriye ordusu yetkililerine yaklaşık 100 km kuzeydeki başkent Şam'a güvenli geçiş sağlayan bir anlaşma önerdiklerini ve Suriye ordusunun Dera'dan düzenli bir şekilde çekilmeyi kabul ettiğini söyledi.

Dera'nın düşmesiyle birlikte Esad güçleri bir hafta içinde dört önemli merkezi muhaliflere teslim etmiş oldu.

İç savaş 13 yıl önce başlamadan önce 100 binden fazla nüfusa sahip olan Dera, ayaklanmanın beşiği olarak sembolik bir öneme sahip.