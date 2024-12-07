  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Muhalifler, Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi
Takip Et

Muhalifler, Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi

27 Kasım'dan bu yana Suriye ordusuyla çatışan ve hızla başkent Şam'a doğru ilerleyen Esad karşıtı silahlı gruplar, İdlib, Halep ve Hama'nın ardından Dera'yı da kontrol altına aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muhalifler, Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi
Takip Et

Suriye'nin güneyinde yer alan Suveyda il merkezi muhaliflerin kontrolüne geçti.

Protestocular, Şam'ın banliyölerinden Jermana'da Hafız Esad'ın heykelini yıktı. Muhalifler Şam'a ilerliyor. Bugün içinde Muhalifler Suveyda ve Kuneytra illerini ele geçirdi.

Dera alınarak güneyde güç sağlanmıştı

Suriyeli muhalifler, 2011 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlatılan ayaklanmanın doğum yeri olan güneydeki Dera şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Dera, Esad güçlerinin bir hafta içinde kaybettiği dördüncü şehir oldu.

Muhalif kaynaklar, Suriye ordusu yetkililerine yaklaşık 100 km kuzeydeki başkent Şam'a güvenli geçiş sağlayan bir anlaşma önerdiklerini ve Suriye ordusunun Dera'dan düzenli bir şekilde çekilmeyi kabul ettiğini söyledi.

Dera'nın düşmesiyle birlikte Esad güçleri bir hafta içinde dört önemli merkezi muhaliflere teslim etmiş oldu.

İç savaş 13 yıl önce başlamadan önce 100 binden fazla nüfusa sahip olan Dera, ayaklanmanın beşiği olarak sembolik bir öneme sahip.

İran, Suriye ve Irak'tan kritik Suriye zirvesiİran, Suriye ve Irak'tan kritik Suriye zirvesiDünya

 

Dünya
Güney Kore Ulusal Meclisi'nde Devlet Başkanı Yoon'un azil oylaması yapılamadı
Güney Kore Ulusal Meclisi'nde Devlet Başkanı Yoon'un azil oylaması yapılamadı
Suriye'de muhalifler Sanameyn'i de ele geçirdi: 'Şam'a 20 kilometre kaldı'
Muhalifler Sanameyn'i de ele geçirdi: 'Şam'a 20 km kaldı'
Suriye'de Suveyda il merkezi de muhaliflerin kontrolüne geçti
Suriye'de bir kent daha muhaliflerin kontrolüne geçti
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon özür diledi: Sorumluluktan kaçmayacağım
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon özür diledi: Sorumluluktan kaçmayacağım
Suriye'de Dera il merkezi muhaliflerin kontrolüne girdi
Suriye'de Dera il merkezi muhaliflerin kontrolüne girdi
Putin: Oreşnik gibi sistemlerin Belarus topraklarında konuşlandırılması mümkün
Putin: Oreşnik gibi sistemlerin Belarus topraklarında konuşlandırılması mümkün