  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler okula saldırdı: 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralı
Takip Et

Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler okula saldırdı: 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunan Cerablus ilçesinin Mahsenli köyündeki ilkokula düzenlediği roket saldırısında 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler okula saldırdı: 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralı
Takip Et

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un güneyindeki Mahsenli köyüne roket saldırısı düzenledi.

Saldırıda, köydeki ilkokul binası hedef alınırken 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ise Münbiç'teki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

Dünya
Yahudi yolcuyu uçağa almayan Alman havayolu şirketine 4 milyon dolar ceza!
Yahudi yolcuyu uçağa almayan Alman havayolu şirketine 4 milyon dolar ceza!
İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'a gidecek
İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'a gidecek
VTB Başkanı Kostin, Rusya Merkez Bankası'nın faiz artıracağını öngörüyor
VTB Başkanı Kostin, Rusya Merkez Bankası'nın faiz artıracağını öngörüyor
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı! 94 kişi korkunç şekilde can verdi
Akaryakıt tankeri patladı! 94 kişi feci şekilde can verdi
İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bir grup çocuğa ateş açtı: 1 yaralı
İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bir grup çocuğa ateş açtı: 1 yaralı
Boeing'i finansal darboğaza sokan grev ikinci ayında
Boeing'i finansal darboğaza sokan grev ikinci ayında