  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Münih Havalimanı'nda dron alarmı: 32 uçuş iptal oldu, 3 bin yolcu mahsur kaldı
Takip Et

Münih Havalimanı'nda dron alarmı: 32 uçuş iptal oldu, 3 bin yolcu mahsur kaldı

Almanya'nın güneyindeki Münih Havalimanı üzerinde görülen dron nedeniyle 32 uçuş iptal edildi, 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Münih Havalimanı'nda dron alarmı: 32 uçuş iptal oldu, 3 bin yolcu mahsur kaldı
Takip Et

Danimarka ve Norveç'teki havalimanlarının ardından bu kez Almanya'nın en büyük havalimanlarından birinde dron alarmı yaşandı. Görgü tanıkları, perşembe akşamı yerel saatle 21.30'da Münih Havalimanı üzerinde dron gördükleri yönünde polise ihbarda bulundu.

İlk başta tespit edilemeyen dron, 1 saat sonra polis ve havalimanı yetkililerince havalimanı üzerinde fark edildi. Ancak karanlık nedeniyle dron hakkında detaylı bilgi edinilemedi. Bunun üzerine yerel saat ile 22.30'dan itibaren Münih Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Münih Havalimanı varışlı 15 uçuş Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirildi. Münih Havalimanı kalkışlı 17 uçuşun da iptal edilmesiyle yaklaşık 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Yolcular geceyi havalimanında geçirirken, yetkililer tarafından mahsur kalanlara kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandı.

Yetkililer dron tehdidinin arkasında kimin olduğunu henüz tespit edemezken, havalimanı çevresine polis helikopterleri konuşlandırıldı. Münih Havalimanı'ndaki uçuşların gün içinde başlayabileceği belirtildi.

Avrupa dron krizi

Almanya'da geçtiğimiz hafta da Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel şehrinde bir elektrik santrali dahil olmak üzere kritik altyapılar üzerinde dronlar görülmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Danimarka ve Norveç havalimanlarında da dron görülmesi üzerine Baltık ülkeleri alarma geçmişti. Danimarka 1-2 Ekim'de ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliği için komşu ülkelerden yardım talep etmişti.

Dünya
Trump'ı çıldırtacak heykel: Yeniden Kongre binasının önünde (Video)
Trump'ı çıldırtacak heykel: Yeniden Kongre binasının önünde
DSÖ: Gazze'de 42 bin kişi “hayat değiştiren” yaralanmaya maruz kalıyor
DSÖ: Gazze'de 42 bin kişi “hayat değiştiren” yaralanmaya maruz kalıyor
Hindistan ve Çin arasında direkt uçuşlar 5 yıllık aradan sonra yeniden başlıyor
Hindistan ve Çin arasında direkt uçuşlar 5 yıllık aradan sonra yeniden başlıyor
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de el koydu (Video)
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de el koydu
Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan’a "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi
Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan’a "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi
Yunanistan'da liman işçileri grevde! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı kınandı
Yunanistan'da liman işçileri grevde! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı kınandı