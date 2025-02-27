Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi

Münih Havalimanı yetkilileri, kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugünden itibaren düzenlediği 2 günlük grev nedeniyle havayolu şirketlerinin buradaki uçuşlarının yaklaşık yüzde 80'ini iptal ettiğini duyurdu.

Almanya'nın ikinci en büyük havalimanı, internet sitesinden yaptığı açıklamada daha fazla uçuşun iptal edilme olasılığı bulunduğunu ve Münih üzerinden seyahat etmeyi planlayan yolcuların havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti.

Verdi sendikası, geçtiğimiz ay ücret görüşmelerinin başlamasından bu yana Almanya genelinde pek çok grev düzenlemişti.