  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi
Takip Et

Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi

Münih Havalimanı'nda 2 gün süren grev nedeniyle uçuşların yüzde 80'i iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi
Takip Et

Münih Havalimanı yetkilileri, kamu sektörü sendikası Verdi'nin bugünden itibaren düzenlediği 2 günlük grev nedeniyle havayolu şirketlerinin buradaki uçuşlarının yaklaşık yüzde 80'ini iptal ettiğini duyurdu.

Almanya'nın ikinci en büyük havalimanı, internet sitesinden yaptığı açıklamada daha fazla uçuşun iptal edilme olasılığı bulunduğunu ve Münih üzerinden seyahat etmeyi planlayan yolcuların havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti.

Verdi sendikası, geçtiğimiz ay ücret görüşmelerinin başlamasından bu yana Almanya genelinde pek çok grev düzenlemişti.

Hava ulaşımına tropikal fırtına engeli: THY seferlerini iptal ettiHava ulaşımına tropikal fırtına engeli: THY seferlerini iptal ettiGündem
Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar...Ekonomi
İngiltere'de fare istilası: Kedi büyüklüğündeler, araçları kemiriyorlarİngiltere'de fare istilası: Kedi büyüklüğündeler, araçları kemiriyorlarDünya
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Trump’tan Venezuela’ya petrol darbesi: Chevron’un lisansı iptal edildi
Trump’tan Venezuela’ya petrol darbesi: Chevron’un lisansı iptal edildi
Türkiye'nin Ay görevinde İsveç ile işbirliği! Ay yüzeyindeki etkileşim incelenecek
Türkiye'nin Ay görevinde İsveç ile işbirliği! Ay yüzeyindeki etkileşim incelenecek
Trump'ın Ukrayna'dan istediği nadir elementler neler? Ne işe yarıyor?
Trump'ın Ukrayna'dan istediği nadir elementler neler? Ne işe yarıyor?
İngiltere'de fare istilası: Kedi büyüklüğündeler, araçları kemiriyorlar
İngiltere'de fare istilası: Kedi büyüklüğündeler, araçları kemiriyorlar
ABD'yi sarsan Epstein davasında yeni gelişme! Skandal ile ilgili bazı belgeler açıklanacak
ABD'yi sarsan Epstein davasında yeni gelişme! Skandal ile ilgili bazı belgeler açıklanacak
Trump iş gücü azaltma planına devam ediyor! Yeni hedefi EPA oldu
Trump iş gücü azaltma planına devam ediyor! Yeni hedefi EPA oldu