Murdoch ailesi medya imparatorluğunun kontrolü konusunda anlaşmaya vardı

Rupert Murdoch'un ölümünün ardından dev medya imparatorluğunu kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu. Aile kararını vererek anlaşmaya vardı.

Fox News'de yön değişikliği yaşanmayacak

Anlaşma, Lachlan Murdoch'un babasının ölümünden sonra medya imparatorluğunu kontrol etmesini ve Fox News ile diğer yayınların muhafazakar eğilimini korumasını sağlıyor.

Rupert Murdoch'un ailesi, 94 yaşındaki işadamının ölümünün ardından medya imparatorluğunun kontrolü konusunda anlaşmaya vardı ve bu anlaşma, Başkan Donald Trump ve muhafazakarların en popüler kanalı olan Fox News'de herhangi bir yön değişikliği olmayacağını garantiledi.

Anlaşma, Fox Corp.'un kontrolünün, Rupert'ın son yıllarda Fox'u yöneten seçtiği varisi Lachlan Murdoch ile kız kardeşleri Grace ve Chloe için kurulmasını sağlayan bir tröst oluşturuyor.

Anlaşma 2050 yılına kadar yürürlükte kalacak

Anlaşmayı ilk duyuran The New York Times'a göre, Lachlan Murdoch'un üç büyük kardeşi Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch ve James Murdoch, Fox'taki kontrol iddialarından vazgeçerek, değeri şu an 3,3 milyar dolar olan hisse senedi karşılığında anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmanın şartlarına göre yeni güven 2050 yılına kadar yürürlükte kalacak.

ABD siyasetini etkileyen bir drama dönüşmüştü

Murdoch'lardan esinlenerek çekilen HBO'nun "Succession" dizisinin gerçek hayattaki versiyonu gibi olan, ancak büyük mali sonuçlar doğuran ve ABD siyasetini etkileyen bir drama son veriyor.

Trump’ın haberlerini yaymak için de kullanılıyordu

Fox ve muhafazakar görüşü haber reytinglerine hakim, bu yaz bazı noktalarda genel yayın ağlarından daha popüler ve Trump ve ekibinin haber yaymak için başvurduğu kanal.

Ailenin hukuki mücadelesi, Rupert Murdoch ve Lachlan'ın, iş adamının ölümünden sonra medya varlıkları üzerinde eşit söz hakkına sahip dört büyük çocuğuna sahip olmasını sağlayan yerleşik bir vakfın şartlarını değiştirmeye çalışmasıyla başladı.

Prudence, Elisabeth ve James'in babaları kadar muhafazakar olmadıkları biliniyor ve bu düzenleme, Lachlan'ı zorla dışarı atıp, babanın ölümünden sonra Fox'un yönünü değiştirebilecekleri endişesine yol açtı.

Üç kardeş, değişiklikleri engellemek için dava açtı ve Nevada'daki bir veraset mahkemesinde ilk kararı kazandı. Nevada veraset komisyoneri Edmund J. Gordon Jr., kontrolü ele geçirme girişiminin Lachlan Murdoch'un kontrolünü sağlamlaştırmak için tasarlanmış "dikkatlice hazırlanmış bir oyun" olduğunu söyledi.

Kardeşler arasındaki anlaşmazlık sona erdi

Ancak itirazların uzaması ve sonucun belirsiz olması nedeniyle Rupert Murdoch ve çocuklarının temsilcileri aile içi anlaşmazlıkları sona erdirmek için bir anlaşma yapmak üzere bir araya geldi ve anlaşma pazartesi günü geç saatlerde duyuruldu.

Fox, Lachlan'ın üç büyük kardeşinin Fox'taki kişisel varlıklarını satmak için altı ay süreleri olduğunu ve Fox and News Corp. hissesi edinme veya şirketle ilgili herhangi bir eylemde bulunma konusunda uzun vadeli bir yasak konusunda anlaştıklarını söyledi.

Times'ın elde ettiği mühürlü mahkeme belgelerine göre, vakfın kontrolünü Lachlan'a verme teklifi, "Aile Uyumu Projesi" olarak adlandırıldı ve James Murdoch'ı "sorunlu yararlanıcı" olarak nitelendirdi. Dava, eski Başsavcı William Barr da dahil olmak üzere düzinelerce avukatı kapsayacak şekilde genişledi.