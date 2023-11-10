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Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Gazze'de uzun vadeli barış için olayın geniş bakış açısıyla el alınması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Musk: Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz
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Lex Fridman'ın Youtube podcast programına katılan Musk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, ki bu kabul edilebilir değil ve kimse için olmamalı, o zaman sonunda İsrail'den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın." dedi.

"Asıl sorunun, öldürülen her Hamas üyesinin yerine kaç tane yeni üyenin ortaya çıkacağı" olduğunu belirten Musk, "Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz." diye konuştu.

Musk, "Eğer Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi yaratmış oldunuz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki meselenin en tartışmalı konulardan biri olduğunu söyleyen Musk, uzun vadeli barışın hedeflenmesi durumunda, olayın geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti.

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