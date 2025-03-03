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Musk: Zelenskiy sonsuza dek sürecek bir savaş istiyor

Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaşı sona erdirmek istemediğini savunarak, onun "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini iddia etti.

Haber Merkezi
AA
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Musk: Zelenskiy sonsuza dek sürecek bir savaş istiyor
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ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, sosyal medya platformu X hesabından, Trump'ın, Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" yönündeki açıklamasına tepki gösterdiği ifadelerine destek verdi.

Trump'ın söz konusu açıklamasını yeniden paylaşan Musk, "Zelenskiy sonsuza dek sürecek bir savaş, hiç bitmeyecek bir kıyma makinesi istiyor. Bu zalimce." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Truth Social hesabından bugün yaptığı açıklamada, Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil." yönündeki açıklamasına tepki göstermişti.

Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenskiy'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklama." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenskiy'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenskiy'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmıştı.

Trump, hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ileri sürmüştü.

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