Musk'ın Starlink kararı Ukrayna'nın İHA operasyonlarını nasıl etkiledi?

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Ukrayna ordusunun cephede iletişim ve insansız hava aracı operasyonları için kullandığı uydu sistemlerine yönelik kısıtlamalar tartışma yarattı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Ukrayna'da kullanılan uydu bağlantısının hızını düşüren kararın arkasında SpaceX'in sahibi Elon Musk bulunuyor. Gazetenin aktardığı iddialara göre kısıtlamalar, Ukrayna yapımı bazı askeri sistemlerin uydu ağına bağlanma hızını düşürdü. Bu durumun, özellikle hızlı hareket eden saldırı ve önleme dronlarının faaliyetlerini ciddi ölçüde aksattığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca kısıtlamaların ardından Rus kuvvetlerinin dört cephede ilerleme kaydettiği iddia edildi. Ancak gelişmelerin sahadaki askeri sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin iddia niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Musk ile Trump arasında telefon görüşmesi iddiası

The Wall Street Journal'ın haberinde, Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kısıtlama kararının kamuoyuna yansımasından kısa süre sonra telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre ikili, karar kamuoyuna açıklanmadan önce de konuyu ele almış olabilir. Ayrıca SpaceX temsilcilerinin Beyaz Saray'daki yetkililerle görüşerek şirket ile Trump yönetimi arasında koordinasyon bulunduğu mesajını vermeye çalıştığı iddia edildi.

Söz konusu görüşmelerin içeriğine ve karar sürecindeki etkisine ilişkin iddialar, uydu sistemlerinin kullanımına yönelik kısıtlamaların kim tarafından belirlendiği tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Washington yönetimi sorumluluğu reddetti

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda Starshield sisteminin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu ve kullanımına ilişkin sınırların ABD Başkanı ile askeri makamlar tarafından belirlendiğini ifade etmişti. Washington yönetimi ise Ukrayna'daki uydu bağlantısı kısıtlaması için talimat verdiği iddiasını reddetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, erken uyarı sisteminde yaşanan sorunun bir yazılım arızasından kaynaklandığını belirtmişti. Rubio, kısıtlama kararının ABD yönetimi tarafından alındığı yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Zelenskiy erken uyarı sistemindeki aksaklığa dikkat çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın balistik füze saldırılarına ilişkin bazı erken uyarı bilgilerini alamadıklarını açıkladı. Zelenskiy, yaşanan sorunlara ilişkin ABD'den net bir açıklama beklediklerini de belirtti. Uydu bağlantılarındaki aksaklıklar, Ukrayna'nın hem cephedeki iletişim kapasitesi hem de insansız hava araçlarıyla yürüttüğü savunma faaliyetleri açısından önem taşıyor.

Starlink ve Starshield sistemlerine yönelik kısıtlamaların kaynağına ilişkin farklı açıklamalar sürerken, kararın kim tarafından alındığı ve sahadaki operasyonları ne ölçüde etkilediği tartışılmaya devam ediyor.